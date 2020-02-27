Москва, , 18:02 — REGNUM В России возводятся невиданные до сих пор криптовалютные пирамиды. В 2019 году почетное первое место среди компаний-пирамидостроителей занимала AirBit Club, «инвестировавшая» средства в криптовалюту.

Под свои обещания обогатить доверчивых соотечественников основатели AirBit Club привлекли 500 млн рублей. Схема сбора денег полностью копирует классические «аналоговые» МММ-подобные схемы: участники покупали криптовалюту у пирамиды, однако доход от неё можно было получить, только продав её другим таким же участникам, стоящим на ступенях ниже. На обещания криптомошенников отозвалось 60 тысяч россиян.

Россия — не единственная страна, где зацветают киберпирамиды. Яркий пример мошенничества на американском рынке криптовалют — проект Bitconnect. Руководители и инициаторы проекта предлагали своим участникам следующую схему: вкладывать «инвестиции» в токены и получать с этого стабильный доход. Например, участник, инвестировавший 10 000 долларов, мог рассчитывать на годовой доход в размере 90% от вложенной суммы.

Затея потерпела поражение в конце 2018 года: финансовые регуляторы ценных бумаг идентифицировали бизнес-модель Bitconnect как классическую финансовую пирамиду. В результате токен был удален со всех бирж, Bitconnect закрылась, а учредители компании объявлены ФБР в розыск. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный Bitconnect своим «инвесторам», составляет более $1 млрд.

Жители социалистического Китая также стали жертвами криптовалютных махинаций. Речь идёт о PlusToken, который в 2018 году развернул агрессивную рекламу в китайском мессенджере WeChat и других социальных сетях. В оффлайн-формате представители компании организовывали семинары по обучению вовлечению новых участников в пирамиду. Предположительно, такими участниками стали не менее четырёх миллионов человек из Китая, Южной Кореи, Японии, Канады, Германии, Украины и России. Авторы проекта рассчитывали на финансовую безграмотность людей и их непонимание рынка и сути криптовалют. Было разработано специальное мобильное приложение, через которое участники могли в режиме онлайн конвертировать национальную валюту в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Dogecoin и другие коины, которые затем переводились в криптомонеты PLUS. Выплаты «дивидендов» осуществлялись также в этой криптовалюте PLUS. Ущерб «инвесторам» оценивается в $3 млрд. Владельцы компании проживали на территории Республики Вануату (тихоокеанском государстве в Меланезии), где и были арестованы и переданы властям Китая в середине прошлого года.

Российские корни имеет американская финансовая компания OneCoin, основательница которой Ружи Игнатова привлекла свыше €4 млрд из нескольких стран, среди которых Пакистан, Бразилия, Норвегия, Великобритания, Китай, Канада и Йемен за три года. В Великобритании за одну только неделю было привлечено €2 млн. Основательницу пирамиды не могут найти с 2017 года. Тем не менее в некоторых странах OneCoin продолжает работать, и «инвесторы» надеются на получение прибыли.

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