Москва, , 17:49 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию о дополнительных ограничениях для губернаторов и президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в ряде статей Конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть. Нормы вводятся помимо одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство, уточнил Крашенинников.

Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Эти положения вносятся в пункт «т» статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются в том числе, высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов.

Кроме того, по предложению президента РФ Владимира Путина, данный запрет распространяется поправками и на главу государства (статья 81), рассказал глава комитета.

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