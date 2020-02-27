Тбилиси, , 17:03 — REGNUM Армянские военные примут участие в учениях НАТО Noble Partner 2020, которые должны пройти на территории Грузии, сообщил 27 февраля в Ереване глава грузинского военного ведомства Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с армянским министром обороны Давидом Тонояном.

При этом Гарибашвили заявил, что надеется на ещё более активное участие Армении в натовских учениях.

«Я рад, что армянские военные примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран-членов и партнеров НАТО», — сказал Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, учения Noble Partner 2020 должны пройти в сентябре 2020 года на полигонах военной базы в грузинском Вазиани.

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