Саракиб, Сирия, 27 февраля 2020, 16:48 — REGNUM Силы сирийской вооружённой оппозиции перекрыли участок трассы Дамаск — Алеппо, сообщает 27 февраля SANA.
Поддерживаемые турецким контингентом боевики перекрыли дорогу севернее города Саракиб (провинция Идлиб, Сирия). Сейчас Сирийская арабская армия (правительственные войска) отбивают этот участок.
Напомним, Саракиб является важной точкой для боевых действий в Идлибе. Ранее СМИ сообщали, будто бы боевики смогли взять город, но позже эта информация была опровергнута.
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