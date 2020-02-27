Москва, , 16:46 — REGNUM Москва обеспокоена активностью НАТО на границах с Россией и подготовкой военных учений Североатлантического альянса по антироссийскому сценарию, заявил 27 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Начальник Генштаба подчеркнул, что антироссийский сценарий манёвров предусматривает отработку наступательных действий.

«Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», — сказал Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что при отсутствии диалога между военными такие учения носят «явно провокационный характер».

Валерий Герасимов и Франсуа Лекуантр отметили, что между Россией и Францией существуют канал оперативной связи и соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями. Также есть договорённости президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые необходимо развить до двустороннего взаимодействия «по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле и мае 2020 года военный блок НАТО планирует провести масштабные военные учения Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020») на территории 10 стран, в числе которых Германия, Польша, страны Прибалтики и Грузия, непосредственно граничащие с Россией.

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