Токио, , 05:15 — REGNUM Претензии, которыми разразились сторонники японского реванша и «честного отъема» Курил у России, обратились на российского президента Владимира Путина. Почему отказ России признать себя виновной в развязывании Второй мировой войны так встревожил японских националистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Европейский парламент принял осенью 2019 года резолюцию, в которой прямо высказался о предвоенном СССР и гитлеровской Германии, как о двух тоталитарных странах, чей сговор сделал неизбежным Вторую мировую войну. Такая точка зрения очень удобна для бывших союзников Гитлера, к числу которых, разумеется, относилась и милитаристская Япония.

Поэтому отказ российского президента поддакивать этой наглой лжи был воспринят японскими правыми как «начало исторической войны». Ведь следование логике может быстро привести к выводу о виновности, а значит и справедливом наказании милитаристской Японии.

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