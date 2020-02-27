Додома, , 15:22 — REGNUM Президент Занзибара Мохаммед Али Шейн подчеркнул важность сотрудничества стран-членов Сообщества Развития Юга Африки (САДК) в разрешении вызовов современности, подчеркнув, что в рамках объединения возможно обеспечить более активное взаимодействие. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление Шейна во время встречи с исполнительным секретарем САДК Стергоменой Такс в доме правительства на Занзибаре.

В соответствии с заявлением пресс-службы президента Занзибара, Шейн подчеркнул, что страны-члены САДК сталкиваются со схожими проблемами, связанными с природными катаклизмами и вопросами экономического развития, которые, по его мнению, следует решать совместными усилиями.

Он добавил, что лидерам стран САДК также следует обсудить стратегии взаимодействия и учредить программы по обмену опытом, технологиями и сельскохозяйственной продукцией.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.