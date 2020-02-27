Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Смольный указал назначенному 27 февраля Кириллу Соловейчику приоритетные направления, которыми он должен заниматься в качестве нового руководителя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Представление нового председателя коллективу провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. По его словам, прежде всего речь идет об исполнении национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выполнение этой задачи в комплексе позволит городу повысить производительность труда, а значит обеспечить рост заработной платы и уровня жизни, отметили в Смольном.

Вице-губернатор Елин также акцентировал внимание на необходимости привлечения в город инвестиций и обратил внимание сотрудников комитета на то, что необходимо найти баланс между интересами петербуржцев и представителей бизнеса в создании условий для населения, самозанятого в торговле.

«Необходимо сформировать правильную политику, которая позволит развиваться не только сетям, но и малоформатной торговле. Решение должно быть найдено в балансе с населением», — заявил Евгений Елин.

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