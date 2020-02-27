Москва, , 13:03 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о дате общероссийского голосования по изменению Основного закона страны, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем», — следует из текста поправки.

Общероссийское голосование в день голосования проводится с 8 до 20 часов по местному времени.

«Указ президента РФ об общероссийском голосовании подлежит официальному опубликованию не позднее дня, следующего за днем его подписания», — говорится в документе.

Предполагается, что в голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.