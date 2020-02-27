Москва, 27 февраля 2020, 12:57 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию об указе президента о всероссийском голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.
Прописывается, что «инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит президенту Российской Федерации». Назначение общероссийского голосования осуществляется указом главы государства.
Вводятся и требования к указу.
«Указ президента Российской Федерации должен содержать вопрос, выносимый на общероссийское голосование», — следует из текста документа.