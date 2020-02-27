Джакарта, , 11:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин подталкивает провинцию Бангка-Белитунг к превращению в халяль-провинцию, что стало первым шагом правительства в превращении Индонезии в производителя халяльной продукции в мире, сообщает Antara.

По его словам, Индонезия является крупнейшим в мире потребителем халяльной продукции, но ещё не стала производителем.

«Мы хотим, чтобы в будущем Индонезия стала крупнейшим производителем халяль-продуктов в мире», — заявил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, усилия по борьбе с терроризмом, предпринимаемые Индонезией, соответствуют плану действий по предотвращению терроризма и экстремизма, осуществляемому АСЕАН.

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