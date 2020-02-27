Сеул, , 04:46 — REGNUM Соединенные Штаты и Южная Корея перенесли ежегодные совместные военные учения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что соответствующее заявление сделали начальник южнокорейского штаба и представитель армии США в Республике Корея. Отмечается, что учения не будут проходить в первой половине 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля американский военнослужащий заразился коронавирусом на территории Южной Корее. Отметим, по последним данным, общее число зараженных в Республике Корея достигло 1595 человек.

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