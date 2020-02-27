Тегеран, , 02:31 — REGNUM По предварительным оценкам иранских СМИ, на прошедших 21 февраля выборах в Меджлис победу одержали консерваторы, а реформаторы, поддерживающие правительство президента Хасана Роухани, потерпели сокрушительное поражение.

По данным газеты Al Eqtisadiah, опубликованным 26 февраля, на всех 30 участках в Тегеране победу одержали кандидаты от консервативного крыла.

По оценке портала Khabar Fori, в новом составе парламента у консерваторов будет примерно 220 мандатов, в то время, как в предыдущем — всего около 120. А реформаторы и умеренные, по оценке портала, получат 20 мандатов, что в сравнении со 140 мандатами, которые они имели в предыдущем составе, является полным провалом.

Агентство Fars News прогнозирует близкие результаты: консерваторы — 223, независимые — 36, реформаторы — 20.

Издания сходятся во мнении, что на результаты только отчасти повлиял недопуск к выборам многих представителей реформаторского крыла. Большую роль играют недовольство деятельностью правительства, которое поддерживали реформаторы. И недовольство деятельностью самого Меджлиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Иране в более чем в 200 избирательных округах 31 провинции страны прошли выборы в парламент, состоящий из 290 депутатов. По данным, которые предоставил глава МВД Ирана Абдолрез Рахмани Фазли, явка избирателей составила 42,57%.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка избирателей на парламентских выборах в Иране составила 42,5%