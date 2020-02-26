Москва, , 23:59 — REGNUM 22 апреля 2020 года состоится всенародное голосование по поправкам к Конституции. К такому решение сегодня, 26 февраля, пришло российское руководство в ходе совещания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

Эта дата была предложен сопредседеталем рабочей группы, главой комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Клишасом (Красноярский край).

По словам Клишаса, логика была следующей: 18 апреля заканчивается православный Великий пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

При этом 22 апреля — это среда. Член рабочей группы, глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что 22 апреля будет оплачиваемым выходным днем.