Дамаск, , 22:24 — REGNUM Российская военная полиция провела патрулирование зоны, примыкающей к границе Турции, сообщил 26 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование проведено по нескольким маршрутам на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — сказал контр-адмирал Журавлёв.

Вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится с конца октября 2019 года для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы Турции.

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