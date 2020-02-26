Дамаск, 26 февраля 2020, 22:24 — REGNUM Российская военная полиция провела патрулирование зоны, примыкающей к границе Турции, сообщил 26 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Патрулирование проведено по нескольким маршрутам на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.
«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — сказал контр-адмирал Журавлёв.
Вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование.
Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится с конца октября 2019 года для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы Турции.
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