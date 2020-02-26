Анкара, , 22:00 — REGNUM Российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб будут продолжены 27 февраля, сообщает 26 февраля Anadolu.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 февраля, в Анкаре начался третий раунд переговоров РФ и Турции по ситуации в Идлибе.

Идлиб находится на границе с Турцией, турецкий контингент осуществляет здесь поддержку вооружённой сирийской оппозиции — врагов армии Дамаска.

Турки хотят добиться, чтобы сирийские правительственные войска покинули эту территорию. Российская сторона призывает Турцию выполнять ранее достигнутые обязательства.

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