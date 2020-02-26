Москва, , 21:46 — REGNUM Сближение Албании с Европейским союзом и НАТО осуществляется по доброй воле, а не по обязанности, сообщил 26 февраля журналистам албанский премьер-министр Эди Рама.

По итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Рама заявил:

«Мы гордимся тем, что являемся членами НАТО, союзниками Соединённых Штатов и Евросоюза».

В частности, Албания, по словам политика, полностью поддерживает Запад в антироссийских санкциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 февраля состоялись переговоры Лаврова и Рамы, который сейчас является действующим председателем ОБСЕ.

Напомним, Албания является членом НАТО с 2009 года, кандидатом на вступление в ЕС — с 2014 г.

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