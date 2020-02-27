* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своём «Твиттере», что президент США Дональд Трамп признал ненависть Ирана к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 февраля.

«@realdonaldtrump только что признал, что мы и так все знали: американские войска в Сирии должны иметь нефть», — написал Зариф в ответ на сообщение Дональда Трампа.

«Трамп считает, что Россия, Сирия и Иран могут бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признав, что Иран ненавидит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он, опубликовав видео выступления Трампа, признавшего, что Иран противостоит террористической группировке.

Далее Зариф отметил: «Однако США не только не сражались с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и трусливо убили своего врага № 1 [генерал—лейтенанта Касема Сулеймани]».

Напомним, что ранее 3 января генерал-лейтенант Касем Сулеймани, а также заместитель командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями Абу Махди аль-Мухандис, были убиты в результате авиаударов США в столице Ирака по прямому приказу президента США Дональда Трампа. В ответ на это иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.