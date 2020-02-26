Вашингтон, 26 февраля 2020, 19:49 — REGNUM Американские планы усилить ядерный потенциал не связаны с началом гонки вооружений, заявил 26 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Выступая на профильном комитете в американском Конгрессе, Эспер сказал:
Он пояснил, что Штатам при этом нужны «основополагающие элементы» ядерного потенциала — иначе американцы не будут в безопасности. Затем и нужна ядерная триада — для выполнения «различных задач».
Напомним, американские военные продолжают уверять, что занимаются исключительно безопасностью страны. При этом президент Штатов Дональд Трамп уже вышел из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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