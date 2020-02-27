Тегеран, , 08:49 — REGNUM 26 февраля в Тегеране собралась вторая совместная комиссия Ирана и Азербайджана по военному сотрудничеству двух стран, сообщает иранское агентство IRNA.

По словам журналистов, заседание проходит под председательством заместителя начальника штаба Вооруженных сил Ирана по международным делам бригадного генерала Кадира Незами и заместителя министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Мамедова Фуада Надира.

Стороны обсудили вопросы обмена визитами официальных делегаций и военных чиновников, сотрудничество в области совместных учений, а также научно-исследовательской, медицинской, спортивной и культурной сферах.

Стороны также охарактеризовали Иран и Азербайджан в качестве двух соседних государств с историческими, культурными и цивилизационными связями. Обе страны имеют опыт сотрудничества в военной сфере, а также области безопасности и обороны.

Кроме того, представители делегаций отметили, что борьба с терроризмом, торговлей людьми и контрабандой запрещенных наркотиков в Каспийском море и на Кавказе являются общими проблемами Ирана и Азербайджана, поэтому их решение зависит от сотрудничества двух стран и народов.

Вторая совместная военная комиссия Ирана и Азербайджана завершится после экспертных переговоров и обмена мнениями азербайджанской делегации с министром обороны Ирана бригадным генералом Амиром Хатами, заместителем начальника штаба Вооруженных сил бригадным генералом Али Абдоллахи, командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Хосейном Ханзади и последующим подписанием меморандума о взаимопонимании.

Следующая совместная комиссия состоится в Баку.