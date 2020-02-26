Тирасполь, , 17:38 — REGNUM Заявления Молдавии о том, что российских миротворцев в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта могут «поднять на вилы» — прямая угрозу миротворчеству — приднестровскому и российскому. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на Совете безопасности Приднестровья, передает ИА REGNUM.

По словам Красносельского, нынешним угрозам провокаций на постах миротворческих сил предшествовали многолетние попытки Молдавии дестабилизировать работу формата «5+2» разрушить действующий миротворческий механизм. Глава государства поручил МИД ПМР официально проинформировать всех участников формата «5+2» о сложившейся ситуации.

Он также поручил обратиться к молдавской стороне с тем, чтобы правоохранительные органы Молдавии дали правовую оценку действиям должностных лиц, нагнетающим ситуацию в Зоне безопасности.

Профильным ведомствам поручено создать совместную группу для оперативного реагирования в случае осложнения ситуации в Зоне безопасности. А правоохранительным органам поручено уделить повышенное внимание гражданам, участвующим в провокационных мероприятиях в Зоне безопасности.

В середине февраля Молдавия потребовала ликвидировать ряд миротворческих постов в Зоне безопасности. Представители Кишинёва мотивировали это тем, что присутствие миротворцев якобы вызывает возмущение у жителей соседних сёл, которые готовы «поднять на вилы» миротворцев. В Приднестровье считают эти аргументы надуманными, а любые возможные «народные выступления» или «волнения» — срежиссированными провокациями властей Молдавии.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков рассказал на Совбезе, что в ходе изучения ситуации выяснилось, что «каких-либо намерений, направленных на ликвидацию миротворческих постов, со стороны жителей вышеуказанных населенных пунктов не преследуется». А источником распространения информации о некоем «недовольстве» 12 тысяч граждан, является заявление двадцати восьми комбатантов (участников молдавской агрессии против Приднестровья).

«Данные посылы контрпродуктивны. Последовала соответствующая реакция недоумения со стороны Российской Федерации. Мы предложили обезопасить наших военнослужащих и усилить данное направление военнослужащими и бронетехникой. Это вызвало у молдавской стороны негодование. Опасность на сегодняшний день существует. Мы прекрасно понимаем, что такие документы в ОКК просто так не вбрасываются, всегда за ними идут определенные действия», — сообщил Беляков.

Ввиду вероятных провокаций Кишинева Тирасполь также предложил увеличить численность воинского контингента миротворческих сил России на Днестре и вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении деятельности вертолетной эскадрильи.

Отметим, что провокации Молдавии резко радикализировались после прихода к власти в стране Партии социалистов и Игоря Додона.

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