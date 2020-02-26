Москва, , 16:38 — REGNUM В 90-е годы XX века российские власти считали, что социальные вопросы будут решаться самостоятельно за счёт экономической политики. Об этом в ходе заседания рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Неточно сказать, что в 90-е людям, занимавшимся развитием страны и переводом экономики на рыночные рельсы, было всё равно на рядового гражданина. Считалось, что правильно выстроенная экономическая политика будет автоматически решать все социальные вопросы. Если мы хотим избавиться от бедности — нужно таргетировать бедность», — сказал Путин.

Глава государства назвал востребованной идею об указании ориентации на социальный характер — по его мнению, это «не может быть не поддержано».