Кабул, , 16:31 — REGNUM Взрыв прогремел в Кабуле 26 февраля, передаёт Ariana News.

В результате взрыва пострадали девять человек — мирных жителей, в том числе одна женщина.

Взрывное устройство сработало на улице Дарул-Аман — возле офиса генрокурора Афганистана. В полиции пояснили, что бомба была установлена на мотоцикл.

Напомним, с 22 февраля в Афганистане действует семидневный режим снижения насилия. Договорённость была установлена между Пентагоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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