Ставрополь, , 16:06 — REGNUM Министр имущественных отношений Ставрополья Алексей Газаров, который занимал эту должность более шести лет, подал в отставку. Глава региона Владимир Владимиров ее принял и подписал соответствующее распоряжение, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе губернатора края.

Отметим, что сегодня в ходе рабочего совещания с руководителями региональных министерств и ведомств и главами муниципалитетов Владимиров раскритиковал работу краевого минимущества по части кадастровой оценки земель. Губернатор отметил, что нужно менять подходы к этой деятельности, и начать перемены решено со смены руководителя ведомства.

Напомним, Алексей Газаров был назначен министром имущественных отношений Ставропольского края в ноябре 2013 года. Перед этим он работал заместителем генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

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