Ставрополь, , 08:43 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил от должности мэра Георгиевского городского округа Максима Клетина, подозреваемого в угрозах убийством своей знакомой и использовании подложного документа. О своем решении глава региона сообщил на странице в Instagram.

Напомним, о возбуждении двух уголовных дел против Клетина стало известно 12 февраля. По данным следствия, в 2017 году он предоставил фальшивый диплом о высшем образовании в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа, а в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе приставляя к ней нож.

«Возбуждены уголовные дела. Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может. Поэтому я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия», — написал Владимиров.

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Напомним, ранее Клетин оказался в центре скандала после ролика, попавшего в интернет в конце 2019 года. В кадре похожий на него мужчина нецензурно выражается, называет себя «приличной принцессой» и говорит, что когда-то он был «опасным преступником». Комментируя этот инцидент, ранее Владимиров отмечал, что чиновников он оценивает по результатам работы, и в этом смысле у него нет претензий к Клетину.

«Я не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с главой Георгиевского городского округа. В первую очередь потому, что нельзя на эмоциях раскачивать общественную ситуацию. <…> Но ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов, а совершил противоправные действия», — пояснил Владимиров.

Исполняющим обязанности мэра Георгиевского городского округа назначена Жанна Донец. Перед этим она занимала должность первого заместителя главы администрации муниципалитета.

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