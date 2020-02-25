Киев, , 13:56 — REGNUM Украина не может поставлять воду в Крым, поскольку это невозможно с политической точки зрения, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 февраля в интервью изданию Liga.net.

«Моё личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно», — рассказал он.

Данилов отметил, что, как только Крым будет «возвращён» Украине, водоснабжение тут же будет восстановлено.

Глава СНБО добавил, что на данный момент у Украины существует несколько сценариев по «возвращению» Крыма, но не раскрыл их детали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что отказ Украины от поставок воды в Крым является логичным, поскольку Украина не признаёт российские власти полуострова, следовательно не может заключить договор о поставках воды.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Вскоре новый украинский режим перекрыл Северо-Крымский канал для того, чтобы оставить жителей полуострова без воды.