Москва, , 11:54 — REGNUM Повестка дня руководства «Единой России» не содержит вопросов о смене председателя и названия партии. Об этом заявил 26 февраля замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он сообщил, что не знает о подобных планах, такого рода проекты не обсуждались. Речь идёт о вбросе инфрмации.

«Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — сказал Перминов РИА Новости.

Другой заместитель секретаря Александр Хинштейн также заявил, что не знает о возможном ребрендинге, передаёт RT.

Ранее сетевое издание «Медуза» сообщила, что «Единую Россию» собираются объединить с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), при этом бывший премьер-министр Дмитрий Медведев перестанет быть лидером партии. Как сообщало ИА REGNUM, замысел ребрендинга связали с падением рейтинга партии после начатой в 2018 году пенсионной реформы.

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