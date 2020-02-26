Киев, , 11:16 — REGNUM На Украине сегодня, 26 февраля, эксперты обсуждают тезисы, озвученные в интервью бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Сурков дал понять, что Донбасс не вернется в состав Украины — «Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», а также заявил, что принуждение силой к братским отношениям — «единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении».

«Итак, Донбасс возвращать никто не собирается, отношение к Зеленскому — не скрываемое неуважение, Украину будут принуждать к миру силой», — заявил политический эксперт Юрий Бутусов.

Он задается вопросом как на «такую пощечину» отреагирует украинская власть.

«Очевидно, что это интервью — не его личное мнение, а их общее мнение», — подчеркнул Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине Зеленского и его офис резко критиковали за отсутствие реакции на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что россияне и украинцы являются, по сути, одним народом.