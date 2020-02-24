Киев, 24 февраля, 2020, 14:51 — ИА Регнум. На Украине президента Зеленского и его офис резко критикуют за отсутствие реакции на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что россияне и украинцы являются, по сути, одним народом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Напомним, Владимир Путин неоднократно озвучивал этот тезис ранее и повторил в интервью ТАСС 21 февраля.

«Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет (украинцам), но, если посмотреть на реалии, это так и есть», — заявил президент РФ, добавив, что их постоянно «искусственно» разъединяют.

«По сути, Путин заявил, что нас, украинцев, не существует. Зеленский и компания никак не отреагировали. Получается, что они не считают себя украинцами, если молчат, потому что молчание является согласием с Путиным», — комментирует украинский политолог Виталий Бала.

Украинский телеканал Прямой также подчеркивает, что ни Зеленский, ни министерство иностранных дел Украины пока толком не отреагировали на «дерзкие» и «абсурдные» заявления президента России.

Отметим, что 2 февраля появилась реплика офиса президента Украины для издания Washington Examiner, которую можно рассматривать как заочный ответ Владимиру Путину.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитируют слова Зеленского американские журналисты.

Однако, по мнению критикующих Зеленского за молчание украинских СМИ, такой ответ не является «правильным».