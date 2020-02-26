Женева, Швейцария, 26 февраля 2020, 09:55 — REGNUM В кулуарах совета ООН по правам человека в Женеве Индонезия выступила с инициативой провести параллельное мероприятие, касающееся конвенции ООН против пыток, сообщает Antara.
Известно, что эта инициатива была поддержана Чили, Данией, Фиджи, Ганой и Марокко.
«Эта деятельность направлена на поощрение универсальности конвенции ООН против пыток, которая была принята с 1984 года», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
«Я уверена, что многие страны присоединятся и станут участниками конвенции. В последние годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается положительная динамика», — отметила глава МИД Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезиипровела девять двусторонних встреч в кулуарах сессии совета ООН по правам человека в Женеве, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества.
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