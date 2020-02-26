Москва, , 09:46 — REGNUM В настоящее время Украины как государства не существует, однако со временем эта ситуация может измениться. Такое мнение в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову высказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

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«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведённое до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства», — сказал Сурков.

Говоря о перспективах Украины политик подчеркнул, что он «укрооптимист» и считает, что «Украины нет пока, но со временем она всё-таки будет».

«Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые», — добавил Сурков, отметив, что так или иначе в решение этих вопросов предстоит участвовать России.

Что касается возвращения Донбасса в состав Украины, Сурков уверен, что Донбасс «не заслуживает такого унижения», а «Украина не заслуживает такой чести».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о необходимости изменения украинскими властями политической системы в стране, иначе без этих корректировок Украина может распасться на пять частей. По его словам, при сохранении сегодняшнего украинского политического курса «будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться».

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