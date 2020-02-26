Париж, , 08:43 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп написал «всем мэрам и главам региональных советов», чтобы оговорить принятые меры в отношении угрозы коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Я готов организовать со всеми главами политических партий и парламентских групп встречу, чтобы очень точно объяснить, где мы находимся, понимая, что ситуация потребует действий», — заявил глава правительства в Национальной ассамблее.

«Мы, очевидно, должны реагировать и принимать необходимые решения, когда сталкиваемся с этой проблемой», — отметил премьер-министр.

Глава правительства также договорился с мэром Ниццы применять французскую доктрину в отношении борьбы с эпидемиями, пока вирус не распространился на национальной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции были выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.

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