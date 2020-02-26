Лилонгве, , 08:43 — REGNUM В парламенте Малави приняли закон, который регламентирует сроки проведения новых президентских выборов. Об этом передает местный телеканал Malawi24.

В соответствии с новым законом, выборы должны состояться 19 мая 2020 года.

Напомним, что результаты выборов, проведенных в мае прошлого года, на которых победу одержал действующий президент Питер Мутарика, были аннулированы в начале этого месяца Конституционным судом по причине широкомасштабных нарушений в ходе избирательного процесса.

Иск в суд был подан двумя кандидатами от оппозиции — Лазарусом Чакверой и Саулосом Чилимой, адвокаты которых заявили, что были подделаны некоторые формы подсчета голосов, и что некоторые сотрудники избирательных комиссий отправили неверную копию листа результатов в главный центр подсчета голосов.

Новый закон также содержит положение о проведении второго тура президентских выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

На телеканале также сообщили, что в рамках законопроекта председатель избирательной комиссии должен сначала выдвигаться Комиссией по судебной службе, а затем назначаться президентом по рекомендации Комитета по общественным назначениям.

Другие члены избирательной комиссии будут назначаться по рекомендации Комитета по общественным назначениям после выдвижения кандидатов от политических партий, представленных в парламенте, отмечают репортеры.

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