Рига, 25 февраля 2020, 22:37 — REGNUM Служба новостей на русском языке Первого Балтийского канала, принадлежащего компании Baltijas mediju alianse, будет закрыта 20 марта. Об этом пишет портал LSM.
Напомним, в начале февраля представители Государственной службы безопасности Латвии (VDD) и сотрудники полиции безопасности Эстонии (KAPO) провели обыски в офисах компании в Риге и Таллине.
Служба безопасности Латвии присвоила совладельцу и председателю правления Baltijas mediju alianse Олегу Солодову и главному юристу компании Сергею Каритису статус подозреваемых. Дело было возбуждено по части 3 статьи 84 Уголовного кодекса (УК).
Сотрудники спецслужбы утверждают, что имело место нарушение режима санкций ЕС, введённых в отношении российского предпринимателя Юрия Ковальчука.
Напомним, ранее председатель Национального совета электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что если будет установлено, что включённый в санкционный список бизнесмен Юрий Ковальчук является настоящим бенефициаром Baltijas mediju aliansi, то в Латвии могут запретить ретрансляцию 25 русскоязычных каналов, включая латвийский новостной канал на русском языке.