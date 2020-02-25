Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Войска, расположенные в западной части России, превосходят военные контингенты НАТО на территории Польши и Прибалтики, заявил 25 февраля главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в комитете Сената США.

По его словам, российские войска превосходят силы НАТО как численно, так и выгодным географическим расположением.

Тод Уолтерс утверждает, что Польша и Прибалтика являются наиболее рискованной зоной с точки зрения потенциального конфликта между НАТО и Россией.

При этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе заявил, что силы НАТО в регионе сейчас могут сдержать любое нападение со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный блок НАТО реализует новую антироссийскую концепцию повышения боеготовности войск.

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