Скопье, , 22:35 — REGNUM 25 февраля бывший депутат парламента Северной Македонии из рядов самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Антонио Милошевски заявил представителям СМИ о том, что собранный им компромат на бывшего премьер-министра страны Зорана Заева был полностью передан в прокуратуру.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Милошевского:

«Сегодня я передал все, что у меня было — материалы, транскрипты, аудиозаписи, связанные с премьер-министром Зораном Заевым, на которых слышен его голос и идет разговор об оказании влияния на прокуратуру и судебную систему, прокурору Русковской».

Милошевски заявил, что ожидает вызова Заева в суд для дачи показаний.

Напомним, правительство Зорана Заева ушло в отставку после негативного решения Совета ЕС по началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Проведение досрочных парламентских выборов назначено на 12 апреля.

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