* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Вооруженные силы США ликвидировали двух лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могли стоять за атаками на кенийскую базу Манда-бэй. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Африканского военного командования (AFRICOM) вооруженных сил США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года кенийская военная база Манда-бэй подверглась нападению террористов. Тогда был убит один американский военнослужащий. Еще два американских гражданских специалиста, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения.

AFRICOM сообщает о ликвидации двух высокопоставленных лидеров «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по мнению американцев, стояли за планированием и руководством террористическими акциями, в том числе и атакой на Манда-бэй.