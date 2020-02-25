Москва, , 21:40 — REGNUM Москва и Сеул проводят подготовительные мероприятия в рамках возможных визитов президента России Владимира Путина в Республику Корея и визита южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Москву, заявил 25 февраля журналистам посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ.

По его словам, вопрос подготовки визита президента Путина в Южную Корею обсуждался с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

Ли Сок Пэ заявил, что в 2020 году могут состояться несколько саммитов между президентами России и Южной Кореи.

Кроме того, возможно участие президента Республики Корея в ВЭФ-2020 во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершил визит в Россию, в ходе которого пригласил Владимира Путина посетить Республику Корея.

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