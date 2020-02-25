Вашингтон, 25 февраля 2020, 19:18 — REGNUM Конфликт в сирийской провинции Идлиб усиливается из-за действий войск Дамаска, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Под «режимом» он имел в виду законные власти Сирии — президента страны Башара Асада и его правительство.
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Напомним, турецкие войска в Идлибе атакуют отряды Сирийской арабской армии (правительственные войска Сирии), а также оказывают поддержку прозападной вооружённой сирийской оппозиции.
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