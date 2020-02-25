Москва, , 17:47 — REGNUM Несмотря на все противоречия, только общими усилиями Россия и Польша смогут обустроить стремительно разрушающееся политическое пространство Восточной Европы. Об этом 25 февраля заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«Я глубоко убеждён, что польская культура, польская традиция, польский опыт для России, для нас, русских, гораздо ближе, чем украинская мифология, чем лукашенсковский провинциальный национализм. Польша наш исторический противник, как Германия, может, поменьше мощностью. И именно поэтому исторически глубокий собеседник. Нам есть что с ними обсудить вне травматического опыта», — заявил Колеров.

«Их мера ответственности, их собственный империалистический опыт делает их экспертизу в нашем разговоре незаменимой и уникальной. Более того, перспектива распада Украины и, возможно, Белоруссии делает Польшу незаменимым — не скажу партнёром — собеседником по обустройству нашей будущей границы», — отметил он.

В настоящее время Польша боится даже минимальной границы с Калининградской областью, однако это не значит, что предпосылки для диалога между Москвой и Варшавой отсутствуют, указав главный редактор ИА REGNUM.

«Если мы будем говорить об истории, она у нас с немцами ещё более кровавая. Но мы родные. И это отложенное историческое родство питает мои надежды. Сколько бы ни прошло времени и тяжёлых, возможно, в будущем конфликтов, у нас нет на нашей западной границе более понимающего собеседника, чем Польша. Да, они вычищают из своей исторической памяти и Войско Польское, и много чего ещё. Но мы-то их помним — они наши, родные», — заявил Колеров.

«В этой надежде на глубинное историческое родство, я полагаю, что нам надо искать общий язык с поляками. Но другим способом, нежели это делает группа по трудным вопросам. Группа по трудным вопросам придумала список заведомо проигрышных или слабых для России пунктов — и поплыла по этой навигации», — добавил он.

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