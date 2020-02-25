Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ». Об этом говорится в документе, которым поделился один из организаторов акции Денис Михайлов.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга также сочли, что фразы «нарушения прав и свобод человека» из заявки имеют «неоднозначные толкования», так что заявители обязаны были подробно указать, где именно, каким образом и чьи права, по их мнению, нарушаются.

«В частности, неясны и допускают неоднозначное толкования указанные в разделе «цель публичного мероприятия» дополнения выражения «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ» (неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются, что подразумевается под аббревиатурой «РФ» (в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует)», — говорится в документе комитета Смольного.

Организаторы марша памяти Немцова решили оспорить это в суде.

Заметим, предыдущие заявки Смольный тоже отклонил: чиновники сообщили, что по всем предложенным маршрутам в назначенный день запланированы ремонтные работы. Среди таких маршрутов было шествие от станции метро «Горьковская» к Гостиному двору или до Марсова поля, что уже происходило при губернаторстве Георгия Полтавченко.

На этот раз Смольный предложил организаторам маршировать по тропинкам удаленного от центра Удельного парка. Добавим, мэрия Москвы согласовала аналогичную акцию в центре столицы.

Бывший первый вице-премьер правительства РФ, оппозиционер Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. За исполнение этого преступления осуждены пять человек. Заказчик до сих пор не найден.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: международное расследование убийства Немцова не нужно