Москва, , 15:34 — REGNUM В своей внешней политике Польша воспроизводит свои прежние имперские амбиции, однако при этом надеется переложить весь груз издержек, связанных с развалом украинского и белорусского государств, на Россию. Об этом 25 февраля заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«Сложность наших отношений с Польшей состоит в том, что в Польше фундаментальной основой внешней политики и идентичности выступает многовековая, эшелонированная, консенсуальная историческая политика в отношении России», — заявил Колеров.

По его словам, среди недиктатур Польша оказалась «абсолютным лидером» в сфере исторической политики, примером чему служит опыт работы польского Института национальной памяти. Этому образцу последовала и Украина. И противостоять историческому консенсусу такой большой страны, как Польша, «методом колхозной стройки и партизанского ополчения» не выйдет, указал Колеров.

При этом сама идея восстановления независимой и сильной Польши представляет для России серьёзный вызов, поскольку она исходит из отрицания всех трёх разделов Польши и воспроизводит прежние имперские амбиции.

«Дораздельная Польша — империалистическая Польша, которая в довоенный и межвоенный период, уже в усечённом виде и то имела 50% непольского населения. Этот мощный империалистический задел последнее время по инициативе самой Польши был развит в доктрину по программе Восточного партнёрства», — указал Колеров.

«В отношениях с Россией Польша, по моему глубокому убеждению, только на словах выступала как народ-революционер, борец за свободу. А на практике — это полноценная, нормативная среднеевропейская империя, которая успешно боролась с Россией, пока могла, и которая проиграла империалистическую конкуренцию», — отметил он.

Такой империализм, отмобилизованный исторической политикой и обогащённый гибкой доктриной Юзефа Пилсудского о том, что Восточные Кресы можно не возвращать, но достаточно контролировать их как протектораты — это серьёзный противник, которому у России ответа нет.

Естественное сдерживание такого империализма будет происходить силами Белоруссии и Украины, но Россия не готова и к этому — ни институционально, ни идейно. С другой стороны, самым естественным последствием возвращения Кресов станет также и возвращение Польши к нерешённым проблемам довоенной Речи Посполитой, продолжил главный редактор ИА REGNUM.

«Как мы хорошо помним, Бандера вышел целикоми из этих проблем и начал свою террористическую деятельность на территории Польши», — отметил Колеров.

«Мой опыт ответственного обсуждения двухсторонних отношений с официальными лицами Польши говорит о том, что они вполне удовлетворены тем, что Россия захочет брать всю Украину — тогда она окончательно на ней погрязнет. А Польше достанутся белые и пушистые заробитчане, заменят польских сантехников, уехавших в Лондон и Париж. Но бандеровские флаги уже показывают, что это не так», — подчеркнул он.

Уже сейчас практика польско-украинских и польско-белорусских отношений, особенно в части полностью польско-ориентированной белорусской оппозиции, — показывает, что на деле Польша погрязла в Кресах не меньше, чем Россия.

«И, по моему глубокому убеждению, польский политический класс оказался не готов к разделу Украины. Идущему разделу, начавшемуся разделу Украины со всеми вытекающими, поскольку Галиция, естественным образом попадающая в поле Польши, уже никаким образом не попадёт в поле ответственности России. Она будет предметом монопольной ответственности Варшавы со всеми вытекающими — в том числе факельными шествиями неонацистов», — указал главный редактор ИА REGNUM.

«Польша не готова к разделу Украины и Белоруссии. Она надеется обескровить Россию в борьбе за Украину и Белоруссию и впитать в своих интересах всю социальную мобильность Украины, Белоруссии, поставить под контроль политический класс в этих странах и таким образом реализовать протекторатную идеологию, в таком виде получить второе издание польской империи. К этому мы не готовы тоже. Не готовы даже удовлетворительно рассуждать», — заключил Колеров.