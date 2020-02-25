Киркук, Ирак, , 15:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в провинции Киркук, об этом 25 февраля сообщает Kurdistan24.

Заболевшие недавно вернулись из Ирана, где и подхватили инфекцию. В настоящее время все четверо, являющиеся членами одной семьи, изолированы.

«Все необходимые в соответствии с международными стандартами меры, необходимые для преодоления возникшей проблемы, были приняты», — подчеркнули в комментарии изданию представители министерства здравоохранения.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ираке был зафиксирован в понедельник, 24 февраля. Заболевшим оказался студент из Ирана, что и позволило понять откуда пришла в страну инфекция.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус «намекает» на необходимость восстановления заводов в России