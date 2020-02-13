Киев, , 15:14 — REGNUM Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «совершенно правильно и логично», заявил 13 февраля украинский политолог Кирилл Сазонов.

Эксперт считает, что помимо прочего юридический договор о поставках Украине подписывать не с кем — «мы же не признаем оккупационные власти».

«То есть юридически и с точки зрения здравого смысла поставок воды в Крым не будет до деоккупации», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни целый ряд украинских политиков, в том числе представляющих партию власти «Слуга народа», высказались за то, чтобы восстановить подачу воды в Крым,

Накануне, 12 февраля, этот вопрос рассмотрел комитет Верховной рады по правам человека и решил, что в настоящий момент возобновить поставки воды в Крым невозможно.