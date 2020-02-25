Киев, , 12:47 — REGNUM У всех пассажиров, въезжающих из Италии на Украину, будут измерять температуру, заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщает 25 февраля «Интерфакс-Украина».

"И такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их основных у нас 32 — и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные», — рассказал он.

Чиновник добавил, что ни один пассажир с явно выраженными признаками недомогания на Украину не попадёт.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что пассажиров, въезжающих на Украину из Италии, не проверяют. По словам Иванны Будник, которая прилетела в киевский аэропорт «Борисполь» из Рима, пассажиров самолёта сначала предупредили о проверке, а затем выпустили без всякой проверки.

«Вывод один — для вируса на Украине открыты все двери. Мы в очень надёжных руках нашей страны», — иронизирует она в социальной сети Facebook.

Напомним, в Италии семь человек скончались в результате заражения коронавирусом COVID-19, всего в Италии им заразились 230 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские граждане, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались возвращаться из Японии на Украину.

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