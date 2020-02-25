Москва, , 12:12 — REGNUM После вступления в силу поправки к Конституции о запрете на отчуждение территорий будут внесены соответствующие поправки в УК и КоАП. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Любые действия, направленные на отчуждение территорий РФ, (будут) запрещены. Соответственно, у нас будут кроме этой поправки соответствующие положения в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях», — сказал Крашенинников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу обсуждаемых в России предложений запретить отчуждение территорий страны в Конституции РФ. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил 14 февраля на пресс-конференции в Токио.

13 февраля президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского актёра и режиссёра Владимира Машкова о внесении в Конституцию РФ запрета на отчуждение российских территорий.

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