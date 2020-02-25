Харгейса, , 08:43 — REGNUM Президент Сомалиленда Муса Бихи Абди отклонил просьбу президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда «Фармаджо» посетить государство вместе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом передает газета The East African.

По информации журналистов издания, предлагаемый визит должен был последовать за посредническими усилиями Ахмеда по налаживанию отношений между Сомали и Сомалилендом.

«Визит Фармаджо в Республику Сомалиленд — это просто сон и невыполнимая миссия», — заявил заместитель министра иностранных дел Сомалиленда Либан Юсуф Осман.

Напомним, что после гражданской войны в Сомали и распада страны в 1991 году, Сомалиленд стал самопровозглашенным независимым государством и имеет свое собственное правительство. Однако страна официально не признана Организацией Объединенных Наций (ООН), Африканским союзом (АС) или какой-либо другой нацией мира.

По словам репортеров, Абий ранее в этом месяце провел встречу президентов Сомали Сомалиленда в своем кабинете после саммита Африканского союза в Аддис-Абебе.

Это привело к тому, что президент Мохамед принес извинения перед народом Сомалиленда за «зверства», совершенные в 1980-х годах. Со своей стороны, президент Абди принял извинения.

Однако недавно он заявил депутатам парламента, что просьба лидера Сомали о посещении самопровозглашенного государства была «просто нелепой».