Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM Депутаты екатеринбургской гордумы решили снова обсудить идею о создании в городе музея труженикам тыла. Об этом сообщает ИА REGNUM.

В думе пройдёт информационный час на тему организации музея. Мероприятие состоится сразу после заседания представительного органа 25 февраля.

О музее-памятнике депутатам расскажет глава городского департамента архитектуры Дмитрий Фогель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году депутаты не стали выделять деньги на строительство музея. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проект был не до конца проработан.

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