Анкара, 25 февраля 2020, 08:14 — REGNUM Посол Турции в Уганде Керем Алп заявил о выделении стране $650 тыс. на развитие сельского хозяйства, об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
«Мы хотим чтобы народы наших двух стран получили выходу от нашей дружбы», — отметил в комментарии журналистам агентства дипломат.
Напомним, на севере Уганды на протяжении десятилетия продолжается внутренний конфликт, в ходе которого значительно страдает экономика региона. Тысячи людей стали беженцами.
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