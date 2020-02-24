Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин в 2018 году подарил лидеру США Дональду Трампу 12 серебряных монет, об этом 24 февраля сообщается в документе, опубликованном в электронной базе Федерального реестра США.

Подарок был вручен 19 августа 2018 года, американская сторона оценила презент в сумму $1 тыс. 500. Набор монет был передан на хранение в Национальный архив Соединенных Штатов.

В общей сложности глава Белого дома, а также другие должностные лица страны получили значительное число подарков, полный перечень которых занял свыше 100 страниц.